В Саратове скончался нейрохирург Семен Скулович

Семен Скулович

В Саратове после долгого периода борьбы с болезнями 15 февраля скончался старейший сотрудник кафедры нейрохирургии СГМУ Семен Залманович Скулович.

Семен Залманович Скулович умер в 81-й день своего рождения, Он стоял у истоков организации кафедры и способствовал ее активному развитию.

Всю жизнь Скулович посвятил преподаванию нейрохирургии и лечебной работе в стенах ГУЗ «1-я городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева» Саратова. Помимо хирургической деятельности, он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проведению восстановительных операций на черепе.

- Сотни пациентов, благодарных за свое выздоровление Семену Залмановичу, и десятки учеников, обязанных введением в профессию, навсегда сохранят в своем сердце прекрасный образ энергичного, доброжелательного, всегда готового прийти на помощь, умного и доброго человека, - говорится в сообщении коллектива кафедры нейрохирургии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.