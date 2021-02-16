В Саратовской области похолодает до -35 градусов

На севере Саратовской области завтра ночью и утром, 17 февраля, ожидается сильный мороз.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, похолодает до -35 градусов. Этому явлению присвоен оранжевый уровень опасности.

В целом по области ночью и утром будет -25…-30 градусов, на севере — до -33. Такая погода сохранится до 18 февраля.

В Саратове утром 17 февраля подморозит до -25 градусов.

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