В Саратовской области похолодает до -35 градусов

На севере Саратовской области завтра ночью и утром, 17 февраля, ожидается сильный мороз.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, похолодает до -35 градусов. Этому явлению присвоен оранжевый уровень опасности.
В целом по области ночью и утром будет -25…-30 градусов, на севере — до -33. Такая погода сохранится до 18 февраля.
В Саратове утром 17 февраля подморозит до -25 градусов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.