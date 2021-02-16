Муж с женой сгорели в своем доме в Духовницком районе

Пожар произошел в селе Духовницкого района Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Духовницком районе Саратовской области на пожаре погибла супружеская пара.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Пожар произошел ночью 16 февраля. Около половины пятого утра житель села Новозахаркино вышел на улицу, услышав подозрительный звук. Оказалось, что горит соседний дом, а от жара трескается шифер на крыше.

Хозяин дома был уже на улице и звал жену. Сосед кинулся за помощью, а когда вернулся, увидел, что мужчина забежал в дом за супругой.

Лишь после тушения огня было обнаружено, что оба они погибли на пожаре. Тела 65-летнего мужчины и 66-летней женщины были найдены на пепелище.

Установлено, что очаг возгорания находился на веранде.

Следователи проводят проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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