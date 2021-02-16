В Хвалынске кассир «Магнита» устроила шопинг с карты покупателя

В Хвалынске осудили 34-летнюю местную жительницу за кражу с банковского счета.

- Днем 16 октября 2020 года женщина у себя на работе в магазине «Магнит» увидела, что покупатель оставил на кассе банковскую карту. Она забрала ее себе и совершила покупки на сумму около 4 тыс. рублей. Через несколько дней владелец карты обнаружил пропажу денег, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд учел, что у женщины есть двое маленьких детей, и приговорил ее к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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