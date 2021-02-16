В Саратовской области от коронавируса привились менее 0,5% населения

Вакцинация пока охватила менее одного процента населения Саратовской области

В Саратовской области первый укол прививки от коронавируса уже получили 34 679 человек. Такие данные 16 февраля опубликовал региональный Минздрав.

Всего поучаствовали в вакцинации на сегодняшний день 44 023 жителя Саратовской области прошли первый этап вакцинации.

Таким образом оба укола на сегодня получили 9 344 человека.

Это составляет чуть меньше, чем 0,4% от официальной численности населения региона — 2 млн 306 тыс., по данным на 2021 год.

Переболели коронавирусом и выздоровели на сегодня 41 888 жителей области.

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