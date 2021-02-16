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Жительница Балакова перевела аферистам более полумиллиона рублей

Всего за сутки жители области отдали мошенникам свыше 1,7 млн рублей
Ольга СимоноваОльга Симонова
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За сутки 16 жителей Саратовской области перевели аферистам более 1,7 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, одной из потерпевших стала жительница Балакова. Она поверила незнакомцу по телефону, который представился сотрудником банка, и перевела якобы на безопасный счет 515 тыс. рублей, После этого она поняла, что стала жертвой мошенников, и пошла в полицию.

В ГУ МВД напоминают, что сотрудники банков никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из СМС.

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