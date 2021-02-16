Возбуждено уголовное дело о квартирах детям-сиротам в Саратове

Квартиры сиротам не выделяются в срок Фото: Екатерина Семенова

В Саратове возбуждено уголовное дело о халатности при обеспечении жильем детей-сирот.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено в отношении сотрудников министерства строительства и ЖКХ, комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области и ГКУ СО «Управление капитального строительства».

Следствие считает, что указанные чиновники с 2012 по 2020 годы не сформировали специализированный жилищный фонд. Также не были заключены договоры найма с детьми-сиротами и оставшимися без попечения родителей.

Такая ситуация привела к тому, что на 1 января 2021 года общее число сирот, не обеспеченных жильем, составило 5 025 человек. Причем 2 573 человека из них имели на руках судебные решения.

- Ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей повлекло существенное нарушение прав и законных интересов указанной категории лиц, которые вследствие этого вынуждены были нести затраты за наем жилья и проживать в не принадлежащих им жилых помещениях, а также нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Кроме того, указанное бездействие повлекло за собой неуклонное увеличение числа лиц, не обеспеченных жильем, в связи с чем, вновь получившие право на жилое помещение лица данной категории вынуждены длительное время ожидать реализацию своего права, — отметили в СКР.

Ранее проверка прокуратуры также выявила нарушения.

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