Отменены занятия в школах Саратова 17 февраля

Школьникам не придется идти на уроки
Фото: Екатерина Семенова
В саратовских школах завтра, 17 февраля, вновь отменяются занятия.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на уроки не пойдут ученики 2–11 классов первой и второй смен.
Первоклассники до конца недели находятся на каникулах.
Занятия отменяются из-за сильных морозов.
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