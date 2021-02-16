Отменены занятия в школах Саратова 17 февраля

Школьникам не придется идти на уроки Фото: Екатерина Семенова

В саратовских школах завтра, 17 февраля, вновь отменяются занятия.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на уроки не пойдут ученики 2–11 классов первой и второй смен.

Первоклассники до конца недели находятся на каникулах.

Занятия отменяются из-за сильных морозов.

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