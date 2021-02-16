В Саратовской области от коронавируса скончались четверо

В Саратовской области за сутки четыре человека умерли от коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, это трое мужчин и женщина.

Так, на 16 февраля от COVID-19 в Саратовской области скончались 609 человек.

Умерли 64-летний мужчина с артериальной гипертензией, 58-летняя женщина с сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, мужчина 80 лет с хронической анемией, церебральным атеросклерозом, хроническим гастритом и панкреатитом.

Кроме того, скончался 67-летний мужчина с ишемической болезнью сердца, перенесенным повторным инфарктом миокарда, постоянной формой фибрилляции предсердий. Заболевание у него осложнилось серозно-гнойной пневмонией, двухсторонним гидротораксом, острым эрозивным гастродуоденитом. В больнице он провел 26 дней.

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