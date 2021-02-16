Исаев заявил о возможности полностью сменить облицовку набережной в Саратове на новый туф

Набережная должна сохранить исторический облик

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил в своем Инстаграме, что выполняются расчеты по полной замене имеющегося на набережной туфа на аналогичный новый. При этом параллельно специалистами прорабатывается возможность повторного использования того, что уже есть.

Исаев заявил также, что планы реконструкции набережной «обсуждаются в диалоге с градозащитным сообществом».

- Бурная дискуссия была насчет выбора материалов для облицовки стен и лестниц. Позиция краеведов и градозащитников была услышана. Верно подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, что сохранить исторический облик — это одна из главных задач, — услышал градозащитников Исаев, после того, как на эту тему высказался Володин.

- Возможность повторного использования имеющегося на набережной туфа сейчас прорабатывается специалистами, параллельно выполняются расчеты по полной замене этого камня на аналогичный новый, — сообщил мэр.

Надо отметить, что градозащитники ранее выступили за сохранение имеющейся облицовки, с ее ремонтом и восстановлением. Они поставили под сомнение необходимость полной смены армянского туфа, которым набережная облицована.

Между тем, как оказалось, администрация города еще в прошлом году заложила деньги на полную смену облицовки и даже определила исполнителя работ.

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