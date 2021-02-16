Из-за коронавируса в Саратовской области закрыты 40 классов и целая школа

В Саратовской области на 16 февраля из-за коронавируса не работает одна школа — в Базарно-Карабулакском районе.

- Также закрыты 40 классов в 36 школах региона, из которых 23 класса в Саратове. На самоизоляции 936 учеников, — сообщили «КП-Саратов» в областном Минобразе.

На «дистанционку» перешли по одной группе студентов Базарно-Карабулакского техникума агробизнеса и Саратовского колледжа водного транспорта и строительства.

Кроме того, из-за COVID-19 в 11 детсадах области закрыто по одной группе и шесть групп в пяти садах сидят дома из-за ОРВИ.

Из-за ОРВИ также полностью закрыта школа в селе Милорадовка Краснопартизанского района и 20 классов в 13 школах области.

Вместе с тем почти 27 тыс. первоклассников региона до 21 февраля ушли на каникулы.

Напомним, также школьники сегодня, 16 февраля, не учатся из-за морозов.

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