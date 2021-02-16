В Саратовской области больше не принимают заявки на временное проживание иностранцев

В Саратовской области приостановлен прием заявок о выделении квоты на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, распоряжением областного правительства установлено 700 квот. На 12 февраля 2021 года лимит заявок исчерпан.

Если соискатели откажутся от квот на временное проживание, то прием заявок возобновится.

В главке напоминают телефон для справок отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Саратовской области: (8453) 52-57-51.

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