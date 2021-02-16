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Радаев: Три министра Саратовской области уволились по собственной инициативе

Опубликованы постановления губернатора об увольнении Седовой, Гараниной и Наумова
Источник:kp.ru
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Опубликованы документы об увольнении трех министров Саратовской области. Об этом накануне сообщил в соцсетях губернатор Валерий Радаев.

Постановлениями губернатора от 15 февраля министр культуры Татьяна Гаранина, министр труда и социальной защиты Сергей Наумов и министр образования Ирина Седова освобождены от занимаемых должностей. Причина увольнения — собственная инициатива министров.

Все уволенные министры представляют социальный блок правительства, который недавно возглавил новый зампред Роман Грибов.