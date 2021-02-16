Не учатся школьники в 40 районах Саратовской области

Отменена учеба школьников почти по всей Саратовской области

Отменены занятия в связи с низкой температурой воздуха в 40 муниципальных районах.

В 632 школах 31 района Саратовской области отменены занятия с 2 по 11 класс.

Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Воскресенский, Духовницкий, Екатериновский, Ивантеевский, Калининский, Краснокутский, Краснопартизанский, Лысогорский, Марксовский, Новобурасский, Озинский, Перелюбский, Петровский, Пугачевский, Питерский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Саратовский, Советский, Татищевский, Турковский, Федоровский, Энгельсский районы, а также город Саратов, поселок Михайловский, Шиханы оставили всех школьников дома.

Еще десять школ двух муниципальных районов — Татищевского и Хвалынского — отменили занятия с 2 по 9 класс.

С 2 по 6 класс отменили занятия 149 школ восьми муниципальных районов (Балаковского, Вольского, Дергачевского, Красноармейского, Новоузенского, Ровенского, Саратовского, поселок Светлый).

В Александрово-Гайском районе отменили занятия с 2 по 4 класс.

В штатном режиме работают школы Ершовского муниципального района.

С 16.02.2021 по 23.02.2021 в школах Марксовского района организованы плановые каникулы.

По всей области с 15.02.2021 по 21.02.2021 каникулы объявлены для первых классов.