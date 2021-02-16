В Вольске-18 пенсионерка зарезала пьяного сына

Женщина на месте показала, как зарезала сына Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области в отношении 72-летней женщины возбуждено уголовное дело о причинении смертельных травм своему сыну.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, она во всем созналась и на месте показала, как совершала преступление.

По версии следствия, утром 5 февраля в дом в Вольске-18 вернулся ее 51-летний сын. Мужчина был пьян и принялся ругаться с матерью, угрожать ей. Женщина в гневе схватила нож и ударила обидчика в бедро.

От полученной раны мужчина вскоре истек кровью и умер в больнице.

Пьяный мужчина поплатился жизнью за брань и угрозы Фото: СУ СКР по Саратовской области

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