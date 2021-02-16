Желание купить корги привело жительницу Саратова к мошенникам

Жительница Саратова хотела купить вельш-корги, но нарвалась на мошенников Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенники в интернете обманули двух саратовцев.

- Полицейским 42-летняя жительница Заводского района рассказала, что увидела на сайте объявление о продаже щенка вельш-корги. В мессенджере с продавцом она договорилась об онлайн-сделке. Незнакомка прислала ссылку, потерпевшая ввела данные своей карты и лишилась более 14 тыс. рублей, а собаки не дождалась, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Кроме того, 30-летний мужчина, желающий приобрести лодочный мотор, также лишился 29 тыс. рублей. Он их перевел незнакомцу из объявления, но тот товар не отправил.

Правоохранители возбудили уголовные дела.

В городском УМВД просят саратовцев не переводить незнакомцам деньги даже в качестве предоплаты и не вводите свои данные на неизвестных сайтах и сайтах-дублерах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.