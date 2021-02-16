Приставы помогли жительнице Ровного получить жилье

В межрайонном отделе судебных приставов находился исполнительный документ о предоставлении оставшейся без родителей жительнице Ровного жилья.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, ей было положено жилье общей площадью не менее 30 кв. м.

Должнику вручили требование об исполнении судебного решения, в итоге девушка получила однокомнатную квартиру.

С начала 2021 года приставы помогли получить жилье 68 людям.

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