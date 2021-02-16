Житель Вольска украл в Саратове телефон и вскоре потерял его

Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу телефона.

- Днем 7 декабря в отдел обратился 34-летний житель села Кряжим Вольского района. У него 9 ноября малознакомый по имени Александр украл телефон Xiaomi Redmi 7a за 7,5 тыс. рублей. Преступление произошло у дома на Московской улице в Саратове, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и задержали 32-летнего безработного и ранее привлекавшегося за оскорбление представителя власти. Житель Вольска признался, что потерял похищенный телефон по собственной неосторожности. Ему выписали подписку о невыезде.

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