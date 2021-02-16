В Саратове 24 человека получили отморожения

Сильные морозы отправили в больницу уже 24 человека в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, все они получили отморожения.
За минувшие сутки госпитализировали одного человека.
У всех пострадавших разная степень поражения. Также все они из социально-неблагополучных слоев общества.
Напомним, в Саратове уже несколько дней держатся сильные морозы и пока не думают прекращаться.
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