В Саратове 24 человека получили отморожения

Сильные морозы отправили в больницу уже 24 человека в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, все они получили отморожения.

За минувшие сутки госпитализировали одного человека.

У всех пострадавших разная степень поражения. Также все они из социально-неблагополучных слоев общества.

Напомним, в Саратове уже несколько дней держатся сильные морозы и пока не думают прекращаться.

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