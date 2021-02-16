За январь саратовская промышленность выросла на 11,8%

Саратовская промышленность показала рост Фото: Андрей АБРАМОВ

Саратовская промышленность продемонстрировала существенный рост по итогам января 2021 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, индекс промпроизводства в январе составил 111,8%.

Заметнее всего выросло обрабатывающее производство — на 18,1%.

Индекс промпроизводства электроэнергии, газа и пара составил 107,8%.

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