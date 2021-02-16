Юноша залез в табачный киоск в Саратове и обворовал его на 30 тысяч рублей

В Волжском районе Саратова полиция раскрыла кражу из табачного киоска.

- Утром 18 декабря 2020 года 47-летний индивидуальный предприниматель обратился с заявлением, что с прошлого вечера кто-то сломал окно в киоске на улице Чернышевского и обворовал его на 30,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские возбудили дело и задержали 18-летнего безработного рецидивиста. Его уже судили за кражи.

Парень признался в содеянном, но оказалось, что он продал похищенное неизвестному. Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

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