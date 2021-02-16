Вышел в свет «Зеленый номер» газеты «Комсомольская правда» с подарком для огородников

"Зеленый номер" уже в продаже
Фото: Ольга Симонова
Каждый читатель газеты «Комсомольская правда», купивший свежий номер 16 февраля, получит подарок.
В рамках проекта «Моя дача» 16 февраля вышел «Зеленый номер». Садоводы и огородники получат массу полезной информации из спецвыпуска: как собрать большой урожай с маленького участка, как выбрать самые вкусные сорта, чем удобрять почву и многое другое.
Особенно приятным станет набор семян самых популярных овощей и зелени: огурцов, моркови, свеклы, редиса, укропа и петрушки.
Купить «Зеленый номер» газеты «Комсомольская правда» можно в киосках печатной продукции.
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