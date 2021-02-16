В Саратовской области за сутки выявили 221 зараженного коронавирусом

В Саратовской области 100 человек старше 60 лет заразились коронавирусом Фото: Александр БОЙКО

В Саратовской области за сутки выявлен 221 случай коронавируса.

Всего к 16 февраля зарегистрировано 46 973 зараженных, 41 888 выздоровевших.

За сутки отрицательные анализы по COVID-19 получили 249 человек, их выписали.

Новые случаи заболевания зарегистрировано в Саратове — 98, Энгельсском районе — 22, Балаковском — 20 и других районах.

С пневмонией среди заразившихся за сутки 78 человек, у остальных есть признаки ОРВИ или вообще никаких симптомов.

Среди заболевших шесть детей до 14 лет и 100 человек старше 60.

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