В Саратовской области за сутки выявили 221 зараженного коронавирусом

В Саратовской области 100 человек старше 60 лет заразились коронавирусом
Фото: Александр БОЙКО
В Саратовской области за сутки выявлен 221 случай коронавируса.
Всего к 16 февраля зарегистрировано 46 973 зараженных, 41 888 выздоровевших.
За сутки отрицательные анализы по COVID-19 получили 249 человек, их выписали.
Новые случаи заболевания зарегистрировано в Саратове — 98, Энгельсском районе — 22, Балаковском — 20 и других районах.
С пневмонией среди заразившихся за сутки 78 человек, у остальных есть признаки ОРВИ или вообще никаких симптомов.
Среди заболевших шесть детей до 14 лет и 100 человек старше 60.
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