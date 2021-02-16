Салют в Саратове на День Победы в 2021 году будет длиться семь минут

В небе над Саратовом должен прогреметь салют Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, какой фейерверк ждет саратовцев на День Победы в 2021 году.

Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок, его разместило МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры».

В 22:01 в небе должны появится разноцветные шары разного калибра. Исполнитель обязан обеспечить не менее 230 залпов. Общее время салюта — не менее семи минут.

На праздничный фейерверк планируется потратить 200 тыс. рублей.

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