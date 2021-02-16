В Энгельсе «КамАЗ» насмерть сбил пешехода

«КамАЗ» насмерть сбил пешехода. Фото ГИБДД Энгельса
В Энгельсе вчера, 15 февраля, случилось смертельное ДТП.
- В 17:45 на Студенческой улице, 205 41-летний водитель «КамАЗ-5410» сбил мужчину, шедшего через дорогу по пешеходному переходу слева направо, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
Мужчина, чья личность сейчас устанавливается, скончался в больнице от полученных травм.
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