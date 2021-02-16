Около Полиграфкомбината в Саратове столкнулись два Opel

В ДТП пострадали три человека Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера вечером, 15 февраля, около Полиграфкомбината на улице Чернышевского, 59 в Саратове случилось ДТП.

- В 23:30 25-летний водитель Opel Astra при проезде перекрестка нарушил правила и врезался в Opel Astra Station Wagon, который вел 30-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В ДТП пострадал сам виновник аварии, его 23-летний пассажир и 29-летняя женщина из салона второго Opel. Их госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.