Около Полиграфкомбината в Саратове столкнулись два Opel

В ДТП пострадали три человека
Фото: ГИБДД по Саратову
Вчера вечером, 15 февраля, около Полиграфкомбината на улице Чернышевского, 59 в Саратове случилось ДТП.
- В 23:30 25-летний водитель Opel Astra при проезде перекрестка нарушил правила и врезался в Opel Astra Station Wagon, который вел 30-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
В ДТП пострадал сам виновник аварии, его 23-летний пассажир и 29-летняя женщина из салона второго Opel. Их госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.