В Саратове 75-летний мужчина сгорел в собственном доме

В Ленинском районе ночью сгорел двухквартирный дом Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова в ночь на 16 февраля горел дом на улице 6-я Дачная.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в огне погиб мужчина.

Пламя охватило двухквартирный дом. Пожарные тушили его несколько часов, а потом на пепелище обнаружили обгоревшее тело 75-летнего хозяина жилища.

При разборе конструкций было найдено тело мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следов насильственной смерти на трупе не найдено. Начата проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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