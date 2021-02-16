В Саратове 75-летний мужчина сгорел в собственном доме

В Ленинском районе ночью сгорел двухквартирный дом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова в ночь на 16 февраля горел дом на улице 6-я Дачная.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в огне погиб мужчина.
Пламя охватило двухквартирный дом. Пожарные тушили его несколько часов, а потом на пепелище обнаружили обгоревшее тело 75-летнего хозяина жилища.
При разборе конструкций было найдено тело мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следов насильственной смерти на трупе не найдено. Начата проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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