Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Вячеслав Володин: Саратовская набережная должна сохранить облицовку

Председатель Госдумы поддержал инициативу воссоздать исторический облик набережной
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что саратовская набережная должна сохранить свой исторический облик.

Об этом сообщают сторонники спикера в соцсетях.

По словам Володина, нарушить исторический облик хуже, чем вообще ничего не сделать с набережной.

- Ваша задача — не только сделать реконструкцию, но и сохранить исторический облик. А это значит, и фонари, и облицовку, — обратился он к властям Саратова.

Вячеслав Володин рассказал, что в планах — продление набережной на 630 метров от 2-й Садовой до 3-го Дегтярного проезда. А далее — на всем протяжении городской черты, чтобы люди имели доступ к Волге.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.