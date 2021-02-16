Вячеслав Володин: Саратовская набережная должна сохранить облицовку

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что саратовская набережная должна сохранить свой исторический облик.

Об этом сообщают сторонники спикера в соцсетях.

По словам Володина, нарушить исторический облик хуже, чем вообще ничего не сделать с набережной.

- Ваша задача — не только сделать реконструкцию, но и сохранить исторический облик. А это значит, и фонари, и облицовку, — обратился он к властям Саратова.

Вячеслав Володин рассказал, что в планах — продление набережной на 630 метров от 2-й Садовой до 3-го Дегтярного проезда. А далее — на всем протяжении городской черты, чтобы люди имели доступ к Волге.

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