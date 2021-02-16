В Заводском районе мужчина вступился за бывшую сожительницу и до смерти забил человека

Мужчина избивал обидчика женщины ногами Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова будут судить 49-летнего мужчину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, что повлекло его смерть.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее мужчина уже был судим.

Следствие считает, что около двух часов ночи 15 ноября прошлого года к нему домой прибежал сын бывшей сожительницы, который попросил о помощи. По словам молодого человека, женщину избили ее друзья, с которыми она проводила время.

Мужчина отправился по указанному адресу и спросил у женщины, кто конкретно ее обидел. Та указала на спавшего на диване 38-летнего человека. Бывший сожитель принялся его избивать, с силой ударил по голове пакетом с бутылками, потом выволок в коридор и добил ногами.

После этого он скрылся, а раненый вскоре умер. Причиной смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, дело передано в суд.

Он увидел спящего на диване и принялся бить его Фото: СУ СКР по Саратовской области

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