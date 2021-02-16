В Балакове пьяный мужчина поплатился жизнью за разбитый в гостях унитаз

Разбитый унитаз стал причиной поножовщины
Фото: Екатерина Семенова
В Балакове Саратовской области вынесен приговор 34-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжких травм своему другу, от которых тот умер.
Установлено, что 14 апреля прошлого года компания мужчин распивала алкоголь в квартире дома на улице Степная. Уже ночью 33-летний гость отправился в туалет и разбил сливной бачок унитаза.
Хозяин потребовал оплатить ущерб, гость отказался, и конфликт перешел в драку. Когда дело закончилось на лестничной площадке, где владелец унитаза догнал приятеля и ударил его ножом в бедро. Тот истек кровью и умер на месте.
Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на семь лет.
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