В Балакове пьяный мужчина поплатился жизнью за разбитый в гостях унитаз

Разбитый унитаз стал причиной поножовщины Фото: Екатерина Семенова

В Балакове Саратовской области вынесен приговор 34-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжких травм своему другу, от которых тот умер.

Установлено, что 14 апреля прошлого года компания мужчин распивала алкоголь в квартире дома на улице Степная. Уже ночью 33-летний гость отправился в туалет и разбил сливной бачок унитаза.

Хозяин потребовал оплатить ущерб, гость отказался, и конфликт перешел в драку. Когда дело закончилось на лестничной площадке, где владелец унитаза догнал приятеля и ударил его ножом в бедро. Тот истек кровью и умер на месте.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на семь лет.

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