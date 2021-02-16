В Саратове до смерти забили 66-летнюю женщину

Следователи ищут причастных к жестокому избиению пенсионерки Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело о смерти пожилой женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено днем 14 февраля в квартире дома на улице Крекингская.

Установлено, что 66-летняя женщина умерла от тупой травмы груди и живота, переломов ребер, повреждения внутренних органов и большой потери крови.

Задержан подозреваемый. Им оказался 37-летний местный житель.

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