В Саратове до смерти забили 66-летнюю женщину

Следователи ищут причастных к жестокому избиению пенсионерки
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело о смерти пожилой женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено днем 14 февраля в квартире дома на улице Крекингская.
Установлено, что 66-летняя женщина умерла от тупой травмы груди и живота, переломов ребер, повреждения внутренних органов и большой потери крови.
Задержан подозреваемый. Им оказался 37-летний местный житель.
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