В Саратове «Ларгус» сбил перебегавшего дорогу мужчину

В саратовскую больницу после ДТП сегодня вечером, 15 февраля, попал 36-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, пешеход переходил дорогу в неположенном месте и был сбит «Ладой Ларгус», за рулем которой был 52-летний мужчина.
Авария произошла в 18:40 у дома №3 по Молодежному проезду.
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