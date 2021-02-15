В Саратове «Ларгус» сбил перебегавшего дорогу мужчину

В саратовскую больницу после ДТП сегодня вечером, 15 февраля, попал 36-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, пешеход переходил дорогу в неположенном месте и был сбит «Ладой Ларгус», за рулем которой был 52-летний мужчина.

Авария произошла в 18:40 у дома №3 по Молодежному проезду.

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