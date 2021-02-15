Министр образования Ирина Седова попрощалась с коллегами, учениками и родителями

Ирина Седова

Министр образования Саратовской области Ирина Седова 15 февраля в своих соцсетях разместила сообщение, в котором попрощалась с коллегами и всеми, с кем она работала на посту министра.

Как сообщил сегодня губернатор Радаев, Седова вместе с еще двумя министрами социального блока покинула свой пост.

- Мои дорогие друзья, коллеги, педагоги, родители, студенты и школьники!

Не могу уйти, не обратившись к вам. Я от всей души благодарю вас за совместную работу, искреннюю поддержку, дельные замечания и советы. Работа в должности министра образования дала мне колоссальный опыт, научила внимательности и чуткости к каждому принимаемому шагу. Это время было насыщено событиями, переменами в отрасли, было все - и трудности, и победы. И этот непростой путь мы прошли вместе.

Я благодарю каждого, кто помог мне преодолевать саму себя. Мне посчастливилось работать с ВАМИ, с замечательными людьми, — написала Седова.

Напомним, еще днем 15 февраля в комментарии корреспонденту «КП-Саратов» Седова говорила, что продолжает работать, и не комментировала слухи о своей отставке.