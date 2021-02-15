Радаев уволил трех министров из блока зампреда Романа Грибова

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

Губернатор Радаев в соцсетях и на официальном сайте правительства заявил об увольнении трех министров социального блока. Свои посты оставили министр культуры, министр труда и соцзащиты, министр образования.

- Сергей Юрьевич Наумов, Ирина Владимировна Седова, Татьяна Анатольевна Гаранина переходят на другую работу. Изменения связаны как с личной инициативой, так и с необходимостью решать новые ответственные задачи.

У бывших министров глубокие знания проблематики социального блока. Большой опыт. Поэтому они продолжат свою деятельность в тех сферах и направлениях, которыми занимались. Сергей Наумов будет отвечать за взаимодействие органов власти с вузами, Татьяна Гаранина планирует возглавить одно из учреждений культуры, Ирина Седова продолжит работу в сфере образования.

В ближайшее время состоится назначение новых руководителей, кандидатуры рассматриваются. В целом идет планомерное обновление команды регионального правительства, кадровое укрепление под стратегические задачи, которые стоят перед отраслями, — заявил губернатор.

Напомним, за несколько часов до этого заявления Наумов и Седова сказали корреспонденту «КП-Саратов», что продолжают работать и не комментируют слухи об отставке.

Социальный блок, к которому относятся все три министерства, недавно возглавил новый зампред правительства, бывший спортивный журналист и глава Энгельсского политеха Роман Грибов.