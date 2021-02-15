В Заводском районе случилось тройное ДТП

В Заводском районе Саратова сегодня днем, 15 февраля, случилась авария.

- По предварительным данным, в 15:35 напротив дома №145 по улице Огородная столкнулись три автомобиля: Chevrolet, Skoda и «Газель», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

В ДТП пострадали водители иномарок. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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