Михаил Исаев заявил о грядущих изменениях в мэрии

Ожидаются кадровые перестановки в администрации Саратова Фото: Екатерина Семенова

В администрации Саратова ожидаются очередные кадровые перестановки.

Об этом в своем Instagram рассказал глава Саратова Михаил Исаев.

- Ранее у меня, как у главы города, все заместители были в прямом подчинении. Сейчас их количество сократилось, появилась новая должность первого заместителя, одна из главных задач которого — это повысить эффективность межведомственного взаимодействия при реализации крупных и масштабных проектов, как правило, связанных со строительством.

В связи с этим мной предложено на рассмотрение депутатам следующее решение: подчинить заместителя по градостроительству и архитектуре первому заместителю.

Таким образом, в зоне ответственности одного должностного лица будет находиться реализация проектов от начала и до конца: начиная от межевания земельного участка и заканчивая подписанием ввода в эксплуатацию.

Кроме того, все документы и решения, связанные с градостроительной и земельной политикой, будут проходить двойной фильтр в лице двух заместителей, что сделает процессы еще более прозрачными, — написал Исаев.

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