Отравившаяся угарным газом семья в Саратове уклонялась от техобслуживания колонки

Отравившаяся угарным газом семья в Саратове не имела договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Речь идет о 52-летнем мужчине, 44-летней женщине и трехлетней девочке, которые были госпитализированы накануне из дома №14 по Крымскому проезду в Заводском районе Саратова.

В Госжилинспекции по Саратовской области сделали запросы необходимых документов и выяснили, что управляющая домом организация ООО «Энтузиаст-2001» имеет договор на обслуживание ВДГО, проводила обследования вентиляционных каналов и дымоходов в доме. Последняя проверка состоялась 18 января.

По информации УК, пострадавшие уклонялись от заключения обязательного договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Также согласно сведениям, поступившим от УК, у них уже наблюдались неполадки с газовой колонкой.

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