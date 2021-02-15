Николай Панков: Набережная Вольска станет визитной карточкой города

.

Депутат Госдумы Николай Панков вместе с общественным советом будет контролировать работы по обустройству набережной в Вольске. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграм».

- Набережная Вольска станет визитной карточкой города. Старинный город на Волге должен иметь свою удобную пристань для туристических судов и место для отдыха на берегу. Вольчане давно ждут новую, благоустроенную набережную с пляжем. Но в бюджете области на это нет средств. Удалось привлечь федеральное финансирование для строительства.

Вячеслав Володин много лет реализует проекты, которые сохраняют историческое наследие и красоту городов нашей области. Благодаря проектам спикера, Вольск преобразился. Прекрасный культурно-исторический парк, пешеходная зона в классическом стиле, сквер у театра радуют вольчан и гостей города. После реконструкции набережная станет завершением этого ансамбля.

Володин поручил контролировать проект. Знаю, как вольчане любят свой город. Активно отстаивают идеи по благоустройству и участвуют в их воплощении. Поэтому вместе с общественным советом будем контролировать качество работ и соблюдение сроков, — отметил Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.