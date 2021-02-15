Вячеслав Володин назвал слова Николая Бондаренко попыткой сохраниться в политическом поле

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предположил, что высказывания саратовского депутата Николая Бондаренко вызваны его желанием сохранить политическую карьеру.

- Все, что слышим от Бондаренко, — попытка сохраниться в политическом поле в ситуации, когда к нему звучат претензии со стороны правоохранительных органов и товарищей по партии, — цитирует ТАСС слова Вячеслава Володина.

Об этом спикер Госдумы заявил журналистам в понедельник, 15 февраля.

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