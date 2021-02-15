Ситуация с вакцинацией от коронавируса в Краснокутском районе начала улучшаться

В конце недели в Саратовскую область поступят еще 14,5 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Как сообщил на брифинге в Минздраве первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, привито уже более 42,5 тыс. человек. По две дозы получили 7,8 тыс. жителей области.

Ранее был назван аутсайдер среди районов области по числу привитых — это Краснокутский. Станислав Шувалов отметил, что сейчас ситуация с поставками вакцины туда улучшается.

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