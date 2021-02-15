Безработный саратовец украл из строительного гипермаркета в Саратове увлажнитель

В Заводском районе Саратова полиция раскрыла кражу увлажнителя воздуха из строительного гипермаркета.

- С заявлением обратился представитель торговой сети и рассказал о краже устройства за 3,4 тыс. рублей, —

Правоохранители возбудили уголовное дело. Благодаря камерам удалось вычислить злоумышленника — 30-летнего безработного и ранее не судимого саратовца.

Мужчина признался, что продал увлажнитель в тот же день неизвестному, и получил подписку о невыезде.

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