Саратовские министры Наумов и Седова не стали комментировать свою возможную отставку

В правительстве Саратовской области могут произойти перестановки Фото: Екатерина Семенова

В саратовских СМИ активно распространяется информация о якобы отставке трех министров: Сергея Наумова, Ирины Седовой и Татьяны Гараниной. Они возглавляют министерства, курируемые новым зампредом правительства Романом Грибовым, — труда и социальной защиты, образования и культуры.

За комментариями «Комсомолка» обратилась непосредственно к министрам.

Сергей Наумов заявил, что сегодня он работает на своей должности и комментировать подобную информацию не может.

- Нахожусь в министерстве, — сказал он.

Ирина Седова сказала, что пока никаких комментариев не дает и вообще о слухах не в курсе.

- Я ничего не читала. У меня ВКС с министром, я с губернатором была, — ответила она.

Получить комментарий Татьяны Гараниной не удалось — она не взяла трубку.

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