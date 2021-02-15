Саратовские министры Наумов и Седова не стали комментировать свою возможную отставку

В правительстве Саратовской области могут произойти перестановки
Фото: Екатерина Семенова
В саратовских СМИ активно распространяется информация о якобы отставке трех министров: Сергея Наумова, Ирины Седовой и Татьяны Гараниной. Они возглавляют министерства, курируемые новым зампредом правительства Романом Грибовым, — труда и социальной защиты, образования и культуры.
За комментариями «Комсомолка» обратилась непосредственно к министрам.
Сергей Наумов заявил, что сегодня он работает на своей должности и комментировать подобную информацию не может.
- Нахожусь в министерстве, — сказал он.
Ирина Седова сказала, что пока никаких комментариев не дает и вообще о слухах не в курсе.
- Я ничего не читала. У меня ВКС с министром, я с губернатором была, — ответила она.
Получить комментарий Татьяны Гараниной не удалось — она не взяла трубку.
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