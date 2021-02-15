Отменены школьные занятия до шестого класса в Балакове

В Балакове Саратовской области 16 февраля на занятия не пойдут школьники со второго по шестой классы.

Об этом сообщает администрация района, ссылаясь на решение комитета образования из-за сильных морозов.

Отменяют занятия для обеих смен обучения.

Примечательно, что в Саратове и Энгельсе учиться не будут все школьники.

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