Отменены школьные занятия до шестого класса в Балакове

В Балакове Саратовской области 16 февраля на занятия не пойдут школьники со второго по шестой классы.
Об этом сообщает администрация района, ссылаясь на решение комитета образования из-за сильных морозов.
Отменяют занятия для обеих смен обучения.
Примечательно, что в Саратове и Энгельсе учиться не будут все школьники.
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