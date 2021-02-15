Мать, выбросившую двух детей из окна дома в Саратове, отправят в психбольницу

Женщина выбросила двух детей из окна четвертого этажа Фото: Дарья Вострикова

В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении женщины, выбросившей двух дочерей из окна.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, к ней будут применены медицинские меры.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября 2020 года 39-летняя женщина выкинула из окна четвертого этажа дома на Ново-Астраханском шоссе двух дочерей — пяти и восьми лет. Попытка убийства не удалась, дети были госпитализированы и сейчас уже выписаны из больницы.

Женщине провели психиатрическую экспертизу, она признана невменяемой.

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