Прокуратура проверит травмирование ребенка в детском саду Саратова

Прокуратура начала проверку случая травмирования ребенка в детском саду Заводского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, соответствующее поручение было дано прокурором области Сергеем Филипенко.

- Будут установлены обстоятельства, при которых девочка получила травму, причины и условия, способствовавшие данным событиям, а также дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации, – говорится в официальном сообщении.

Ранее в соцсети появилась жалоба матери ребенка, которая рассказала, что ЧП случилось в садике №174 «Колобок». По словам женщины, девочке едва не выбили зуб.

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