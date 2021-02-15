Судебный пристав в Саратове спас мужчину во время эпилептического припадка

Алексей Шатохин

В Заводском районном суде Саратова пристав спас человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, младший пристав Алексей Шатохин оказал первую помощь посетителю во время приступа эпилепсии.

ЧП случилось в тот момент, когда 38-летний мужчина пришел к приставу на прием. У него начался припадок, и Алексей Шатохин взял ситуацию под контроль: он освободил пространство для доступа воздуха и оказал первую помощь. Вскоре подоспели медики, но госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Ранее мужчина перенес травму головы во время ДТП, что и стало причиной эпилептического приступа.

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