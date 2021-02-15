Владимир Мухин предложил саратовским градозащитникам «отделить мух от котлет»

Владимир Мухин Фото: Ольга Симонова

Начальник Управления по охране объектов культурного наследия области Владимир Мухин предложил не путать охрану объектов культурного наследия с сохранением исторической застройки.

Он также посоветовал не заниматься изменением федерального законодательства для сохранения объектов, представляющих историческую ценность, но не являющихся памятниками культурного наследия.

Об этом он заявил в Саратовской областной думе 15 февраля на рабочем заседании «О сохранении и реконструкции в исторической части города Саратова объектов, жилых домов, признанных аварийными».

Таким образом, Мухин прокомментировал слова члена градозащитного совета при областной думе Александра Ермишина.

- Снести или реконструировать расселенный дом — обязанности муниципалитета. Дополнить возможностью передать это здание иному физическому или юридическому лицу для реставрации. Нужно добавить временные рамки, скажем, год. Если никто не заинтересовался, то, видимо, сносить, — предложил Ермишин.

Председатель градозащитного совета Алексей Голицын отметил, что при признании аварийности эксперты действительно работают избирательно. Если начнут признавать экспертизы хотя бы частично неправильными, то придется пересматривать все, а это более тысячи зданий.

- Признаются аварийными вполне крепкие дома в центре, чтобы снести их. По-видимому, просто земля в центре очень нужна кому-то, — высказались общественники.

- Мэрия часто ссылается на экономическую целесообразность сохранения и восстановления домов и не дает это делать другим. Знаете, iPhone нецелесообразно покупать с экономической точки зрения, брендовую одежду тоже, если можно купить обычную. Инвесторы, которые готовы рассматривать восстановление объектов за пределами экономической целесообразности, также подходят не с точки зрения измерения рублем возможности сохранения исторического объекта.

Необходимо законодательно прописать передачу под реконструкцию аварийных объектов, которые представляют историческую ценность, но не являются памятниками. При этом оговорить, чтобы была именно реконструкция, чтобы он не снес объект, как предлагает делать мэрия, — заявил Александр Ермишин.

В ответ на это Владимир Мухин предложил перестать путать объекты культурного наследия и историческую среду и пытаться регулировать их одними законами.

- Давайте «отсоединим мух от котлет». Объект культурного наследия четко определен. Такие понятия, как «историческая среда», «исторически ценный объект», не встречаются в ФЗ №73. Вносить это в закон не считаю правильным.

Да, много объектов, которые никак не соответствуют объекту культурного наследия. Но есть ценность для общей исторической застройки, я не имею в виду наши «шанхаи городские». Если мы хотим сохранить кусочек исторической среды, не относящийся к культурному наследию, как целую территорию, о чем говорят градозащитники, надо внести изменения в местные акты, чтобы собственник, муниципалитет, мог распорядиться им после принятия решения о расселении. Не стоит усложнять и вносить изменения в федеральные законы.

Мы можем посмотреть весь реестр таких домов, которые подлежат сносу, и решить по каждому. Только не надо совмещать это с культурным наследием, — заявил Мухин.

Градозащитники ответили, что сначала нужно обсудить реестр таких домов, а только потом подписывать решение об их сносе.

Ведущая заседания, председатель комитета облдумы по культуре Ольга Сынкина предложила за вторник, 16 февраля, проверить списки домов, предназначенных под снос, и потом «ногами их все пройти, объехать и к пятнице собраться, подвести итоги».

Напомним, на сегодняшний день в Саратове более 800 многоквартирных жилых домов признаны аварийными и подлежащими к сносу.