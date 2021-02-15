Саратовцы на этой неделе будут работать шесть дней

В Саратовской области на этой неделе рабочими считаются шесть дней — с 15 по 20 февраля.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты, это связано с Днем защитника Отечества.

Выходной день с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Таким образом, в связи с праздником будут три выходных дня — 21, 22 и 23 февраля.

При этом суббота, 20 февраля, рабочий день сокращается на час.

Для тех, кто постоянно работает в режиме «шестидневки», выходными станут 21 и 23 февраля.

А тем, кто станет работать в выходные, должны оплатить эти дни в двойном размере или предоставить дополнительный день отдыха.

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