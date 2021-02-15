В Ершове бывший начальник налоговой инспекции заплатил 731 тысячу рублей ущерба

В Ершовском районе с мошенника взыскали сумму ущерба.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, под статью попал бывший начальник межрайонной инспекции ФНС №9. Суд признал его виновным в двух эпизодах мошенничества.

Сумма ущерба составила 731 тыс. рублей. Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил иск. Денежные средства вернулись в бюджет.

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