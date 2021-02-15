В Саратове похолодает до -30 градусов

В Саратове и пригороде завтра, 16 февраля, ожидаются сильные морозы.

- Температура ночью в городе опустится до -23…-25 градусов, в окрестностях — до -30 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

При этом днем потеплеет максимум до -16…-18 градусов.

Осадков не прогнозируется, на дорогах будет гололедица.

До 19 февраля по Саратову и области ожидаются аномальные холода. Температура будет опускаться ниже нормы на 9 и более градусов.

Напомним, завтра, 16 февраля, не учатся школьники с 1 по 11 классы всех школ города.

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